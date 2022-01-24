2022/01/24 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير ناحية مندلي، في محافظة ديالى، مازن الخزاعي، اليوم الاثنين، عن توقف تدفق السيول القادمة من الحدود العراقية – الايرانية على مناطق شرق المحافظة.

وقال الخزاعي لـ (بغداد اليوم)، ان "السيول المتدفقة من الشريط الحدودي العراقي- الايراني توقفت بعد مضي 4 ايام على تدفقها عقب هطول امطار غزيرة، على مناطق شرق ديالى ومنها وديان ناحية مندلي ووادي النفط ".

واضاف، انه "لم يتم خزن المياه التي أتت من السيول بسبب ان سدي مندلي وقزانية فيهما مشكلة الترسبات الطينية التي تلتهم 90% من قدرتهما على الخزن".

وأوضح، ان "النقطة الإيجابية التي تم جنيها من هذه السيول هي تعزيز المياه الجوفية للمناطق الحدودية خاصة مع انخفاض مناسيب الابار في الاشهر الاخيرة بسبب ازمة الجفاف الحادة".

وعبر عن حاجة "مناطق شرق ديالى الى رؤية شاملة للاستفادة القصوى من السيول والتي تصل سنويا الى عدة ملايين من الامتار المكعبة لخزنها واستغلالها للأغراض الزراعية والتنمية خاصة وانها تضم اراض خصبة تمتد لعشرات الاف من الدونمات".

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