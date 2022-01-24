2022/01/24 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتخذ مديرهيئة توزيع بغداد محمد شبر، اليوم الاثنين، اجراءات صارمة بحق موظف تحايل على المواطنين بصرف الحصة الوقودية.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "مدير هيئة توزيع بغداد محمد شبر اتخذ اجراءات صارمة بحق موظف تحايل على المواطنين بصرف الحصة الوقودية والذي اعطاء للمواطنين 48 لتر من النفط بدلا عن 50 لتر"، لافتا الى ان "الاجراءات تمثلت بسحب يد الموظف واحالته للتحقيق، بالاضافة الى تنبيه الكادر لرصد مثل هذه الحالات من التلاعب".

واضاف ان "مديرهيئة توزيع بغداد محمد شبر يتواجد بشكل مباشر في المحطة وعلى مدار الساعة".

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت خبرا مفاده تلاعب احد العاملين في محطة الهادر والذي تقع في منطقة البياع الشرطة الخامسة ببغداد باعطاءه 48 لتر من مادة النفط للمواطنين بدلا من 50 لتر وفق الحصة الشهرية المخصصة من قبل وزارة النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجراءات صارمة بحق موظف تحايل على المواطنين بصرف الحصة الوقودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجراءات صارمة بحق موظف تحايل على المواطنين بصرف الحصة الوقودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).