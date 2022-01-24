ضبط 3 محطات متنقلة لتهريب المشتقات النفطية في صلاح الدين

2022/01/24 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت قوة مشتركة من مديرية شرطة نفط الشمال ومركز شرطة نفط صلاح الدين ومفرزة من الأستخبارات وأمن الإفراد، وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط 3 محطات متنقلة تستخدم لتهريب والمتاجرة في المشتقات النفطية بصورة غير شرعية،.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وضبط …

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