الفتح يدعو لموقف من الجامعة العربية إزاء الاعتداءات الأمريكية الصهيونية التركية

2022/01/24 | 15:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… دعا تحالف الفتح، اليوم الاثنين، إلى موقف عربي موحد إزاء الاعتداءات الأمريكية – الصهيونية – التركية التي تتعرض لها عدة دول عربية، على رأسها العراق، فيما شدد على الحكومة العراقية اتخاذ مواقف صارمة لوقف سلسلة التجاوزات التي تطال البلد.وقال القيادي في التحالف، أحمد عبد الحسين، لوكالة /المعلومة /، إنه “العراق يتعرض […]

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