2022/01/24 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zifNj9Bja4M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقة طفل من المستشفى .. والأب يبحث عنه منذ 15 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرقة طفل من المستشفى .. والأب يبحث عنه منذ 15 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).