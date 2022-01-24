2022/01/24 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقة طفل من المستشفى .. والأب يبحث عنه منذ 15 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zifNj9Bja4M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقة طفل من المستشفى .. والأب يبحث عنه منذ 15 عاماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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