المنتجات النفطية تمدد عمل ساحات تجهيز النفط الابيض

2022/01/24 | 15:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه بزيادة حصة المولدات الاهلية من وقود زيت الغاز .

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