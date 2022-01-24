الاستثمار تكشف عن

2022/01/24 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار

سهى داود نجار، اليوم الاثنين،

بالسيطرة على حالات "المتاجرة والسمسرة"

التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية في

مشروع بسماية السكني مؤخراً.

وذكرت رئيسة الهيئة سها داود

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