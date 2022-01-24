2022/01/24 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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إخماد حريق بمخزنين تجاري وإنقاذ ثالث بجانب الكرخ ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:05

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