لاداء فريضة الحج.. عراقي يسافر سيرا على الاقدام من بريطانيا متجها الى مكة

2022/01/24 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سافر العراقي ادم محمد، من المملكة المتحدة الى مكة سيرا على الاقدام لاداء فريضة الحج.ووصل محمد الى مدينة اسطنبول، سيرا على الأقدام ومصطحبا عربة ذات ثلاث عجلات لنقل أغراضه وبرفقة كلب وجده أثناء مروره بصربيا.وكان ادم قد انطلق من بريطانيا يوم 1 آب الماضي متجها إلى مكة لأداء فريضة الحج.[…]

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عراقي يسافر سيرا على الاقدام من بريطانيا متجها الى مكة أولاً على ايرث نيوز.

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