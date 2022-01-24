وزير الداخلية يكلف مستشاره للتحقيق بحادثة شجار أحد الضباط مع مواطن

2022/01/24 | 16:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كلف وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، مستشاره مهدي الفكيكي بالتحقيق بالمشاجرة التي حدثت بين ضابط برتبة نقيب ومواطن في بغداد.وذكر بيان لمكتب الغانمي، إنه “أكد على ضرورة إنصاف المظلومين وإحقاق الحق خلال لقائه بالمواطن وضابط برتبة نقيب اللذين ظهرا يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتشاجران في العاصمة بغداد”.وأضاف ان […]

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