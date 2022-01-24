العراق يحصل على ثلاثة مقاعد جديدة في اتحاد غرب آسيا للطائرة

2022/01/24 | 16:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة الطائرة، حصوله على ثلاثة مقاعد جديدة في اتحاد غرب آسيا للعبة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن “مجلس إدارة اتحاد غرب اسيا للكرة الطائرة، عقد اجتماعا مهما عبر المنصة الالكترونية بحضور رئيس الاتحاد العراقي جميل العبادي”.واوضح ان “مجلس ادارة الاتحاد ناقش العديد من الامور […]

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