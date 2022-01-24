بالفيديو.. فوضى عارمة توقف مباراة دهوك والحدود في دوري الدرجة الأولى

2022/01/24 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر حكم مباراة دهوك والحدود إيقاف المباراة بسبب هتافات واعمال شغب من قبل جماهير دهوك.ويلتقي الفريقان ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى على ملعب دهوك.وتقرر ايقاف المباراة عقب غضب جماهير نادي دهوك لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقها كانت تراها مستحقة.وحصل سجال ايضاً بين مدربي الفريقين نتيجة توقف المباراة.انتهى/ 25 […]

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