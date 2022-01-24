الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمخزنين تجاريين وينقذ الثالث في بغداد

2022/01/24 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن سيطرتها على حريق اندلع في مخزنيين تجاريين فيما انقذت الثالث من النيران.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزنين تجاريين مشيدة من ألواح الچينكو مخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، مخصص لخزن وتجارة […]

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