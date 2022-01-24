شركة أمريكية للفيديو على الإنترنت.. موسم ثانٍ من مسلسل “لعبة الحبار”

2022/01/24 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة Netflix للفيديو على الإنترنت انطلاق موسم ثان لمسلسل “لعبة الحبار”.

أفاد بذلك أحد رؤساء الشركة، تاد ساراندس، في حديث أدلى به الأسبوع الماضي للصحفيين حيث أكد الاستمرار في تصوير مواسم أخرى لـ”لعبة الحبار” قائلا إن كوْن “لعبة الحبار قد ولد وسيعيش مستقبلا”.

وأوضح، تاد ساراندس، أن المسلسل الكوري الجنوبي ينتمي إلى المضمون الترفيهي لشركة Netflix التي ترى أن له قدرة كامنة على النمو خارج نظام الفيديو على الإنترنت وذلك على شكل ألعاب فيديو وأفلام ومواد دعائية وغيرها.

يذكر أن مخرج مسلسل “لعبة الحبار” خوان دون هاك، كان قد صرح نهاية العام الماضي لقناة KBS التلفزيونية بأنه يُجري محادثات مع Netflix بشأن تصوير الموسميْن الثاني والثالث للمسلسل.

يذكر أن مسلسل “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي يعد من أنجح المشاريع التي عرضت على منصة Netflix التي سجلت في الأسابيع الأربعة الأولى لعرضه 1.65 مليار ساعة لمشاهدته.



ويروي المسلسل قصة سرية لصراع البقاء بعد أن دخلت حياة بعض الناس في مأزق.

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