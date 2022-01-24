الاتحاد الوطني يرد على بيان سابق للديمقراطي الكردستاني

2022/01/24 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الاثنين، بيانا رد من خلاله على بيان سابق للحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد انتقد فيه ترشيح الأول الرئيس برهم صالح لفترة رئاسية ثانية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني أمين بابه شيخ في البيان ان الديمقراطي الكردستاني قام بشكل منفرد بالتحالف مع عدد من الكتل والاطراف السياسية ومن دون ان يطلع الاتحاد الوطني أو باقي الأطراف الكردية مؤكدا ان اتفاق الديمقراطي الكردستاني مع بعض الأطراف في بغداد لا يخدم العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية ويضر بحجم وثقل كردستان.

وأضاف البيان ان الحزب الديمقراطي كان يدخل الحوارات مع الاتحاد الوطني بطريقة وصفها بالضبابية والبعيدة عن الشفافية على العكس من توجه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان حواره مستندا الى قرار وطني مستقل.

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