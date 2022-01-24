مدرب العراق يستدعي سعد ناطق لمبارة المنتخب ونظيره اللبناني

2022/01/24 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مدرب المنتخب الوطني العراقي زيليكو بيتروفيتش ،اليوم الاثنين، استدعاء اللاعب سعد ناطق الى مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني.

واستدعى “بتروفيتش اللاعب سعد ناطق الى صفوف المنتخب الوطني بعد اصابة مناف يونس بفيروس كورونا”.

واضاف انه “تم مفاتحة الجانب الايراني واللبناني لمنحه تأشيرة الدخول الى طهران وبيروت”.

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