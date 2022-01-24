بيان رسمي حول حريق اندلع بإحدى حافلات النقل الخاصة بين المحافظات

2022/01/24 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان

في الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٤ / كانون الثاني شهدت احدى قطاعات وزارة النقل /الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (قطاع ١٢) والخاص بايواء حافلات النقل الخاصة بالنقل بين المحافظات، اندلاع حريق في احدى الحافلات داخل القطاع .

لذا نوضح للرأي العام ان الحريق ولله الحمد لم يخلف اضرار بشرية ،ونجم عن الحريق احتراق حافلتان وتضررهم بشكل كبير اضافة الى تضرر عدد من الحافلات المجاورة جراء الحريق .

كما نبين ايضا ان ملاكات الشركة هرعت فور وصولهم الخبر الى مكان الحادث وتمكنت من عزل الحافلة المحترقة عن باقي اسطول الشركة والذي اسهم في تقليل الخسائر وتم تبليغ مديرية الدفاع المدني لتسهم في اخماد الحريق بشكل كامل .

ووجه المهندس كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتشكيل لجنة من مدراء الاقسام المعنية لغرض عمل تحقيق اداري حول الحادث .انتهى

اعلام وزارة النقل اعلام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود٢٠٢٢/١/٢٤

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