محتجون يغلقون تقاطع البهو وجسر النصر وسط الناصرية

2022/01/24 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الناصرية

اقدم محتجون، اليوم الاثنين، على إغلاق تقاطع البهو وجسر النصر وسط الناصرية.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) ان "العشرات من المحتجين اقدموا على غلق تقاطع البهو وقطع جسر النصر وسط الناصرية".

وأضاف ان "هذه الخطوة جاءت على خلفية رفع خيمة احد جرحى التظاهرات من ساحة الحبوبي بعد مطالبته بالعلاج خارج العراق".

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