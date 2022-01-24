السودان.. الآلاف يتظاهرون مجددا للمطالبة بحكم مدني

2022/01/24 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة وأحيائها للتظاهر مجددا، الاثنين، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، وفق ما افاد صحفيون في وكالة فرانس برس.

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