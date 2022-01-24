ضابط يقتل محاميا شاباً وذووه يطالبون بالقصاص (فيديو)

2022/01/24 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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ضمن سلسلة حوادث مشابهة ضابط برتبة مقدم في الداخلية يقتل محاميا شاباً وذووه يطالبون بالقصاص من القاتل

لاسباب غير معروفة بعد ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية يقدم على قتل محام شاب في منطقة بسماية جنوب شرقي بغداد، فيما يطالب ذوو الشاب المقتول بالقصاص العادل والحد من ظاهرة استخدام السلاح خارج اطار القانون.

في ظاهرة شاعت في المجتمع مؤخراً، القتل لابسط الاسباب واكبرها، دون الاخذ بعين الاعتبار الاجراءات القانونية، في منطقة بسماية سجلت واحدة من تلك الحوادث، ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية يقدم على قتل محام شاب، بثلاث رصاصات والاسباب لاتزال يكتنفها الغموض.وتسلط عائلة المجني عليه الضوء على الامر من ناحية مجتمعية، اذ يطالبون بضرورة تدخل الجهات الحكومية للحد من هذه الظاهرة.

على الصعيد العشائري تؤكد عشيرة المقتول التزامها بالاجراءات القانونية للحفاظ على السلم المجتمعي والوقوف بالضد من عمليات الدكة العشائرية وما شابهها.وكثر مؤخرا تسجيل حالات قتل مشابهة في ارجاء العاصمة ومحافظات اخرى ما يستوجب تدخلاً جاداً للحد من استخدام السلاح خارج الاطر القانونية حفاظا على ارواح المواطنين.

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