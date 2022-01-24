مقتل مُطلق النار في جامعة هايدلبرغ جنوب غرب ألمانيا

2022/01/24 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الألمانية إن عدة أشخاص أُصيبوا في إطلاق نار بقاعة احتفالات بجامعة هايدلبرغ في منطقة نوينهايمر فيلد بالمدينة (جنوب غرب البلاد).

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