2022/01/24 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تناول الكثير من عصير البرتقال يخفض ضغط الدم، والاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يساعد في تجنب مشاكل القلب.تحدثت الدكتورة كاري روكستون، من مركز علوم عصير الفاكهة في بلجيكا، عن خصائص المشروب الشعبي.وأشارت إلى أن كوبا واحدا من عصير البرتقال يخفض ضغط الدم الانقباضي يوميا بمقدار ثلاثة مليمترات من الزئبق وضغط الدم الانبساطي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصير البرتقال يخفض ضغط الدم ويساعد في تجنب مشاكل القلب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصير البرتقال يخفض ضغط الدم ويساعد في تجنب مشاكل القلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).