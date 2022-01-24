2022/01/24 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلوزيتش، إن مواجهة مالاوي في ثمن النهائي، غدًا الثلاثاء، ستكون صعبة على الطرفين.

ويستعد المغرب لمواجهة مالاوي، على ملعب أحمد أهيدجو، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون.

وأضاف خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي “مالاوي خصم جيد، لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير في البطولة”.

وتابع “مالاوي يمتلك لاعبين جيدين لديهم حماس كبير ولياقة بدنية عالية مع السرعة المطلوبة”.

ونوه “يجب أخذ العبرة والدرس من إقصاء منتخب نيجيريا، الذي كان من أكبر المرشحين للفوز باللقب القاري”.

وزاد “أشرف حكيمي يعاني من إصابة خفيفة، لقد تدرب هذا الصباح، متفائل بمشاركته، ولدينا البدائل كالشيبي أو مايي، وقد نغير أسلوب اللعب حال غيابه”.

وشدد “يجب الاستعانة بقوة وحماس اللعب الجماعي، هذا مهم بالنسبة لي، أفضل ذلك على النجوم، لدينا مجموعة شابة قادرة على صنع التاريخ”.

وأتم “استفدنا كثيرًا من مباراة الجابون، خاصة أننا كنا في اختبار صعب وواجهنا عدة عراقيل، درسنا الخصم ولا يمكنني التحدث عن نقاط ضعفه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليلوزيتش يؤكد على صعوبة مواجهة مالاوي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليلوزيتش يؤكد على صعوبة مواجهة مالاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).