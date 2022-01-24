الحريري والصدر.. و

2022/01/24 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في استنكاف زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري عن الترشح للانتخابات البرلمانية اللبنانية المُقبلة، وإمكانية عدم دعمه لأية لائحة انتخابية، ما يُطابق ما أقدم عليه زعيم التيار الصدري العراقي مُقتدى الصدر قبل بضعة شهور، حينما أعلن انسحابه من سباق الانتخابات البرلمانية العراقية، ثم تراجع.

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