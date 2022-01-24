2022/01/24 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثلوج تلغي رحلات طيران لاعبي المنتخب الوطني في تركيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثلوج تلغي رحلات طيران لاعبي المنتخب الوطني في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثلوج تلغي رحلات طيران لاعبي المنتخب الوطني في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).