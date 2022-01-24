النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الاول الماضي

2022/01/24 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر كانون الاول الماضي بإيرادات بلغت اكثر من 7 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، ان "مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت (101) مليوناً و(579) الف و(927) برميل".

وافادت ان "الايرادات بلغت (7) مليارات و(391 ) مليونا و (749) الف دولار "، مشيرة الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(570) الف و (290) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(700) الف و(95) برميلا".

واشارت الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (72,768) دولاراً"، مبينة انه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (143,025,310.50) دولار ".

واوضحت الوزارة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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