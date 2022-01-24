الثلوج تلغي رحلات طيران لاعبي منتخبنا الوطني المحترفين

2022/01/24 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/تلقى لاعبو المنتخب الوطنيّ (فرانس ضياء بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي) إشعاراً من شركاتِ الطيران التركي بإلغاءِ رحلاتهم بسبب سوءِ الأحوالِ الجويّة في تركيا من تساقطِ الثلوج الكثيف.وذكر اتحاد كرة القدم في ببيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “يسعى المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطني جاهداً، ومن مقر إقامتهِ في غرفةِ […]

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