النفط تحصي إيرادات صادرات الشهر الماضي

2022/01/24 | 16:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمية الصادرات بلغت أكثر من (101) مليون برميل.

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