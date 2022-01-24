سيناتور امريكي: انسحاب ترامب من الاتفاق مع ايران اغبى واخطر قرارات السياسة الخارجية خلال 50 عاما

2022/01/24 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد السيناتور الامريكي غريس ميرفي ان انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية المتعددة الأطراف مع ايران أحد أغبى وأخطر قرارات السياسة الخارجية الامريكية في الخمسين عامًا الماضية.وذكر موقع السناتور في تقرير ترجمته وكالة / ان ” السيناتور ميرفي رسم في خط بياني يوضح النمو السريع لمخزون إيران من […]

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