2022/01/24 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة تطالب بازالة “مسرح الرشيد” وسط بغداد بعد أشهر على افتتاحه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة تطالب بازالة “مسرح الرشيد” وسط بغداد بعد أشهر على افتتاحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).