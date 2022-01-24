هيئة الاستثمار تتعاقد مع شركة مختصة لتدقيق ومراجعة التعاملات المالية لبسماية

2022/01/24 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، التعاقد مع شركة مختصة لتدقيق ومراجعة التعاملات المالية لمجمع بسماية السكني.وقالت رئيس الهيئة، سها داود نجار، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنه “تأكيداً لنهج الشفافية ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، استحصلت الهيئة الوطنية للاستثمار موافقة المجلس الوزاري الاقتصادي للتعاقد مع شركة مختصة بتدقيق الحسابات […]

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