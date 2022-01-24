النقل تصدر بياناً بشأن حريق التهم مرآباً حكومياً وتعلن تشكيل لجنة تحقيق

2022/01/24 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الشركة العامة لنقل المسافرين

والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم

الإثنين، بياناً بشأن حريق التهم

مرآباً حكومياً في العاصمة بغداد ونتج

عنه احتراق حافلتين وتضرر حافلات أخرى.

وذكر اعلام الوزارة في

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