بإيرادات تجاوزت 7 مليارات دولار.. النفط تعلن الاحصائية النهائية لصادرات كانون الأول 2021

2022/01/24 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن

مجموع الصادرات النفطية والايرادات

المتحققة لشهر كانون الاول الماضي،

بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من

شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان تل

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