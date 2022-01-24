2022/01/24 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بالوثيقة..نائب يطالب بتدقيق اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية من قبل هيئة النزاهة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يطالب بتدقيق اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية من قبل هيئة النزاهة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يطالب بتدقيق اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية من قبل هيئة النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).