الاستثمار: التعاقد مع شركة لمراجعة التعاملات المالية لمجمع بسماية

2022/01/24 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، التعاقد مع شركة مختصة لتدقيق ومراجعة التعاملات المالية لمجمع بسماية السكني.وقالت رئيس الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تأكيداً لنهج الشفافية ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، استحصلت الهيئة الوطنية للاستثمار موافقة المجلس الوزاري الاقتصادي للتعاقد مع شركة مختصة بتدقيق الحسابات لتدقيق ومراجعة التعاملات المالية لمجمع بسماية السكني والشركة المنفذة".وأضافت: "وتأتي هذه الخطوة من أجل وضع العمل في المجمع على الطريق الصحيح، ومن أجل ضمان سلامة التعاملات بأموال الدولة وحماية حقوق المواطنين على حد سواء، فضلاً عن قطع دابر محاولات التلاعب والتكسب غير المشروع".

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