دلالات هجوم داعش في الحسكة - ليلى موسى

2022/01/24 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ليلى_موسى هجوم داعش على سجن الصناعة بالحسكة جاء بعد سلسلة من التطورات والمستجدات التي شهدتها المنطقة وأحداث متزامنة معها، حيث يأتي هجوم داعش هذا على السجن بعد سلسلة من عمليات عصيان لعناصر التنظيم في أوقات سابقة باءت كلها بالفشل لكن هذا الهجوم كان الأشد خطورة منذ انهياره جغرافياً في آخر معاقله في بلدة الباغوز الفوقاتي التابعة لمحافظة دير الزور.



سبقت أحداث الهجوم على السجن سلسلة من التحركات والأحداث والتط ......





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