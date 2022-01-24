"السماء تمطر دببة".. 52 ألف دمية تتساقط على مباراة هوكي في بنسلفانيا

2022/01/24 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة طريفة وقعت في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، سجّل عشاق فريق الهوكي "Hershey Bears" رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في رمي أكبر عدد دمى "تيدي بير" على لاعبي فريقهم بعد تسجيلهم الهدف الأول خلال المباراة، وذلك من أجل استخدام عوائدها للأعمال الخيرية، حيث سيتم التبرع بالدمى لأكثر من 25 جمعية خيرية محلية.

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