الثلوج تلغي رحلات طيران محترفي المنتخب الوطني

2022/01/24 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تأجيل رحلات طيران خمسة لاعبين من المنتخب الوطني بسبب الثلوج.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، ان “لاعبي المنتخب الوطنيّ فرانس ضياء بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي تلقوا إشعاراً من شركاتِ الطيران التركي بإلغاءِ رحلاتهم بسبب سوءِ الأحوالِ الجويّة في تركيا […]

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