ألمانيا.. مقتل مسلح أطلق النار بقاعة محاضرات

2022/01/24 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الألمانية إن مسلحا منفردا فتح النار وأصاب عدة أشخاص في قاعة محاضرات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد، الإثنين.

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