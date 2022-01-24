2022/01/24 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، أن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، سيلتقي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "خلال الساعات المقبلة سيزور العامري، النجف للقاء الصدر".

وبين أن "ذلك يأتي لاستكمال المباحثات السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. العامري يزور الصدر في الحنانة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. العامري يزور الصدر في الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).