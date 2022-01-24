2022/01/24 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، بيانا حول اطلاق قروض السكن.

وقال المصرف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف سيطلق قريبا قروض الاسكان".

واضاف ان "التقديم على تلك القروض الخاصة بالإسكان سيكون عبر فروعه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر بيانا حول اطلاق قروض السكن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر بيانا حول اطلاق قروض السكن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).