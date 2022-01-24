الثلوج تعيق وصول لاعبي منتخبنا المحترفين قبيل مباراة ايران

2022/01/24 | 17:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمرُ يحظى بمتابعةٍ من قبل مشرفِ المُنتخب الوطني، يونس محمود.

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