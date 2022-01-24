بعد مدة من إطلاق سراحه.. إعادة أحد معارضي المرشد الى السجن

2022/01/24 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت السلطات الايرانية ،اليوم الاثنين، المعارض محمد نوري زاد الى السجن بعد شهرين ونصف من إطلاق سراحه.

وذكر محمد حسين آقاسي وهو محامي نوري زاد الذي يعد أحد معارضي المرشد الإيراني علي خامنئي ان موكله أعيد الى السجن على الرغم من تقديمه شهادة طبية تثبت أن علاجه لم يكتمل.

وكان نوري زاد واحدا من أربعة عشر ناشطا أصدروا في العام الفين وتسعة عشر بيانا طالبوا من خلاله باستقالة المرشد ليتم اعتقاله في آب من العام ذاته ويحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما.

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