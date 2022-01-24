2022/01/24 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي، يوم الاثنين، بشكل كبير، لتصل لأكثر من 224 مليون دولار.

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 8.74 % لتصل إلى 224 مليونا و809 آلاف و91 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 206 ملايين و 469 الفا و71 دولارا أمريكيا.

وذهبت معظم مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 173 مليونا و 589 الفا و91 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 51 مليوناً و 220 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 28 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 196 شركة توسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة كبيرة في مبيعات الدولار بمزاد المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة كبيرة في مبيعات الدولار بمزاد المركزي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).