2022/01/24 | 17:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s6yhJpq08wY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشابه أسماء يورط 6 أخوة بجرائم إرهاب واتهامات أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشابه أسماء يورط 6 أخوة بجرائم إرهاب واتهامات أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).