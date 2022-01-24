2022/01/24 | 17:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاثنين، تسفير وابعاد 272 اجنبيا من بغداد لمخالفتهم قانون الاقامة العراقي.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “قامت ملاكات مديرية شؤون الإقامة (بغداد) بتسفير وإبعاد (٢٧٢) شخصا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧”.ونوهت المديرية إن […]

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