2022/01/24 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: تدمير 10 أوكار للإرهابيين بعملية عسكرية في حاوي العظيم » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:34

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