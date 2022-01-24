شرطة ميسان تعتقل 9 متهمين إثر ’مشاجرة عشائرية’ (صور)

2022/01/24 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الإثنين، القبض على 9 متهمين على خلفية المشاجرة العشائرية التي حصلت في قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .

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وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الثاني 2022): إن "مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع وفوج المهمات بالاشتراك مع قوه من لواء المغاوير ، القت القبض على 9 متهمين على خلفية المشاجرة التي حصلت بمنطقة (گصيبة) التابعة للقضاء المذكور، مساء ليلة البارحة، وراح ضحيتها مواطن من احد طرفي المشاجرة وجرح اخر".

وأضافت أنه "تم ضبط عدد من الاسلحة، وان القوات الامنية مازالت تجري عملية البحث والتحري عن بقية المتورطين في هذا الحادث".

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