دولة القانون: الحكومة الجديدة ستكون أسوأ من سابقاتها

2022/01/24 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..رأى عضو ائتلاف دولة القانون، محمد البياتي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة ستكون أسوأ من سابقاتها، فيما أشار إلى أن العملية السياسية ستكون خالية من الإصلاح، والمبدأ المتفق عليه من قبل اطرافها هو المتاجرة وتحقيق المصالح الشخصية فقط.وقال البياتي، لوكالة / المعلومة /، إن “الجميع يتغنى بالإصلاح لكن على أرض […]

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