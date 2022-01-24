نظرة في أصل المفاهيم... الرومانسية - حسين محمود التلاوي

2022/01/24 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_محمود_التلاوي من المفاهيم الشائعة عن الرومانسية أنها العلاقات العاطفية بين المحبين.



لذلك نطلق على الروايات التي تتناول هذه العلاقات مسمى "روايات رومانسية".هذا في العموم ليس خطأ، لكنه مجرد فرع من فروع الروايات الرومانسية التي تتضمن أيضًا روايات البطولة والملاحم والفروسية.هل هذه الأجناس الإبداعية رومانسية!؟ نعم، رومانسية؛ فمثلا التغريبة الهلالية التي تروي قصة "أبو زيد الهلالي" رومانسية بعيدًا؛ بعيدًا حتى ......





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